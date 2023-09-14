В Минагрополитики спрогнозировали, что будет с ценами на овощи зимой

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, аграрии центральных, западных, северных регионов страны начали системно выращивать овощи, и их в этом году достаточно.

“Овощей в этом году мы вырастили в достаточном количестве. Другой вопрос - сможем ли мы их сохранить, потому что инфраструктуры для хранения урожая до весны не хватает, и она не может появиться слишком быстро. Поэтому сезонные колебания цен на овощи все же могут быть”, – сказал Высоцкий.

Он отметил, что перерабатывающая отрасль развивается, несмотря на войну, однако нуждается в инвестициях. В этом году несколько десятков заводов уже запустились или находятся на этапе запуска.