В Минагрополитики спрогнозировали, что будет с ценами на овощи зимой
Стремительного роста цен на овощи, как это было в прошлом году, в Украине не ожидается. Однако сезонные колебания цен все же могут быть
Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
По его словам, аграрии центральных, западных, северных регионов страны начали системно выращивать овощи, и их в этом году достаточно.
“Овощей в этом году мы вырастили в достаточном количестве. Другой вопрос - сможем ли мы их сохранить, потому что инфраструктуры для хранения урожая до весны не хватает, и она не может появиться слишком быстро. Поэтому сезонные колебания цен на овощи все же могут быть”, – сказал Высоцкий.
Он отметил, что перерабатывающая отрасль развивается, несмотря на войну, однако нуждается в инвестициях. В этом году несколько десятков заводов уже запустились или находятся на этапе запуска.
- По данным Госстата, в июне 2023 года инфляция на потребительском рынке несколько ускорилась – до 0,8% против 0,5% в мае.
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