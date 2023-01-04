Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика В Минагрополитики прогнозируют рост цен на продукты питания из-за перебоев со светом и использования генераторов

В Минагрополитики прогнозируют рост цен на продукты питания из-за перебоев со светом и использования генераторов

4 января, 2023 среда
11:57
Экономика

Из-за перебоев с электроснабжением в конце 2022 года предприятия пищевой отрасли начали использовать генераторы, что приведет к росту цен на продукты

Об этом в эфире телемарафона 4 января сказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Он подчеркнул, что отключение электроэнергии может быть критическим для некоторых производителей, поэтому Минагрополитики рассматривает возможность снабжения таких предприятий генераторами. При этом, по его словам, повышение цен на продукты в результате будет колебаться на уровне около 3-5%.

"Также министерство принимает заявки, в частности, от животноводческих ферм для включения их в перечень критической инфраструктуры. Нам очень важно обеспечить электроэнергией все производственные циклы", - отметил Высоцкий.

Он добавил, что существенного уменьшения производства за последние несколько месяцев не произошло.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
война с Россией
Читайте также:
Воїн ЗСУ в окопі читає книгу Тімоті Снайдера
3 января, 2023 вторник
Более 1 млн просмотров за несколько часов: историк Тимоти Снайдер выложил фото воина ВСУ в окопе за чтением его книги
4 января, 2023 среда
Ломаченко попал в Реестр предателей Украины от "ЧЕСНО"
ЗСУ Бахмут
3 января, 2023 вторник
Скорее всего, россияне будут отводить войска от Бахмута, – военный аналитик Гетьман
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.95
    Покупка 39.95
    Продажа 40.7
  • EUR
    Покупка 41.42
    Продажа 42.52
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
4 января
12:50
Порошенко с волонтерами готовит на фронт новую партию бытовых кунг
12:48
В Херсоне задержан предатель, охранявший здания рашистов во время оккупации города
12:31
НАТО
Армия США прибудет в Нидерланды для переброски в Восточную Европу, чтобы усилить фланг НАТО
12:30
Армия РФ перемещает подразделения на север Крыма, - ГУР
12:29
Кулеба анонсировал развертывание Patriot в Украине "в максимально сжатые сроки"
12:22
Против экс-ведущей каналов Медведчука Дианы Панченко возбудили уголовное дело
12:19
Эксклюзив
Попытка Эрдогана посадить Зеленского за стол переговоров может быть связана с договоренностью с Путиным по Сирии, - эксперт-международник Семиволос
12:07
OPINION
Украине не следует копировать иранские "шахеды"
11:54
Самый богатый боксер мира принял решение по бою с Усиком
11:52
Ночью оккупанты атаковали Запорожье, повреждены 8 домов и детсад
11:49
Украина с февраля создала электронную систему управления войсками, над которой Пентагон работал десятилетиями – WSJ
11:30
Обстрелы Донбасса: россияне попали в дома, промышленную зону и историческое здание
11:27
В ОК "Юг" допустили вероятность нового ракетного обстрела Украины 6-7 января
11:26
Украинская теннисистка одолела победительницу Уимблдона на турнире WTA в Австралии
11:23
Эксклюзив
ВСП
Высший совет правосудия может заработать уже в январе, если съезд судей не заблокирует процесс, – юрист ЦПК Валько
11:10
Пассажиропоток в Киевском метрополитене с начала полномасштабного вторжения РФ сократился вдвое
11:08
Эксклюзив
Детская омбудсменка РФ незаконно усыновила украинского ребенка даже по российским законам, - юрист
10:53
Умер бывший глава парламента РФ Хасбулатов
10:52
Крещатик
Киев стал лучшим городом мира в 2023 году по версии международного агентства Resonance
10:15
Инфографика
Курс валют в Украине на 4 января: евро упал в цене
10:14
В течение 3 января россияне более 70 раз обстреливали Херсонщину: два человека погибли, еще пятеро - ранены
10:09
OPINION
У Украины есть только три сценария окончания войны
09:56
В ГУР оценили, сколько новых ракет РФ способна производить ежемесячно
09:47
Эксклюзив
Под Бахмутом россияне атакуют наши позиции, переступая трупы собственных военных, - военнослужащий ВСУ Швайка
09:43
Рогозин прислал послу Франции осколок снаряда, который был извлечен из его хребта. Говорит, что от САУ Caesar
09:34
Белый дом
Россия не готова к добросовестным переговорам, - Белый дом
09:28
Украинская разведка рассказала, какую тактику РФ использует при атаках иранскими дронами
09:21
Эксклюзив
Освобождение Крыма начнется с перерезания всех сообщений с РФ, - Згурец
09:16
В оккупированном Севастополе прогремели взрывы, гауляйтер Развожаев заявил об уничтожении двух беспилотников в районе Бельбека
09:13
В британской разведке объяснили высокие потери россиян в войне против Украины их непрофессионализмом
09:00
В ГУР объяснили, на чем базируются заявления, что у РФ осталось ракет на два-три массированных обстрела
08:54
Сбить иранский дрон-камикадзе стоит в семь раз дороже, чем запустить его, – NYT
08:54
Инфографика
За сутки Россия потеряла в Украине 720 военных, 3 беспилотника и систему ПВО
08:44
Аналитика
Церковь должна определять, кто может называться православным
08:27
Россияне обстреляли жилые кварталы Никополя: повреждены дома, газопровод и линия электропередачи
08:26
Экс-главу МИД КНДР, вероятно, казнили в 2022 году, - СМИ
08:16
В Донецкой области оккупанты за сутки убили одного гражданского и ранили еще пятерых
08:11
Prozorro
Временная отмена аукционов в Prozorro: "слуги народа" призывают правительство пересмотреть решение
08:06
OPINION
Конец России как энергетической империи
07:53
Twitter отменит ограничение на распространение политической рекламы
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV