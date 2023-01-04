Об этом в эфире телемарафона 4 января сказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Он подчеркнул, что отключение электроэнергии может быть критическим для некоторых производителей, поэтому Минагрополитики рассматривает возможность снабжения таких предприятий генераторами. При этом, по его словам, повышение цен на продукты в результате будет колебаться на уровне около 3-5%.

"Также министерство принимает заявки, в частности, от животноводческих ферм для включения их в перечень критической инфраструктуры. Нам очень важно обеспечить электроэнергией все производственные циклы", - отметил Высоцкий.

Он добавил, что существенного уменьшения производства за последние несколько месяцев не произошло.

15 декабря 2022 года издание Bloomberg писало, что треть урожая кукурузы в Украине все еще стоит на полях , в частности из-за перебоев с электроснабжением, которые стали следствием российских обстрелов.

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