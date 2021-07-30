В Минагрополитики назвали среднюю цену гектара сельхозземли после открытия рынка
Средняя цена гектара сельскохозяйственной земли в первый месяц после открытия рынка составляет 40 тыс. грн
Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
"За первый месяц работы рынка земли средняя цена за украинский гектар составляет 40 тыс. грн. Сейчас больше всего земли приобрели в Полтавской, Тернопольской и Кировоградской областях. Но география продаж - по всей стране", - цитирует пресс-служба слова Лещенко.
Так, по данным министра, за 30 дней работы рынка общая площадь проданных участков составила 5324 га, а сумма сделок составила 210 млн грн. Всего от старта рынка земли был заключен 2901 договор.
То есть, пояснил Лещенко, лишь 1 из 2 тыс. владельцев земли распорядились ею: продали или подарили.
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