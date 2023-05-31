В Минагрополитики хотят привлечь искусственный интеллект к разминированию посевных площадей
Украина могла бы использовать искусственный интеллект для быстрого распознавания потенциально опасных территорий и разминирования посевных площадей
Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.
Так, заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Денис Башлык рассказал о конкретных проектах в сфере гуманитарного разминирования, которые реализует и планирует реализовать Украина в будущем. По его словам, в настоящее время избраны приоритетные участки сельхозземель, на которых проводятся соответствующие работы по обследованию и очистке.
"Украина нуждается в специализированной технике для ускорения очистки территорий, речь идет о высококачественных современных технологиях, в частности использовании искусственного интеллекта для быстрого распознавания потенциально опасных территорий. Больше всего эту потребность испытывают малые агропроизводители, которые на сегодняшний день не имеют ресурсов для проведения разминирования сельхозземель самостоятельно", - заметил Башлык.
По его словам, такой процесс требует финансовой поддержки со стороны международных доноров и национальных правительств. Украина рассчитывает на всестороннюю поддержку Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
- В марте сообщалось, что в Украине площадь заминированной территории в 4,5 раза превышает размеры Швейцарии.
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