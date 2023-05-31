Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

Так, заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Денис Башлык рассказал о конкретных проектах в сфере гуманитарного разминирования, которые реализует и планирует реализовать Украина в будущем. По его словам, в настоящее время избраны приоритетные участки сельхозземель, на которых проводятся соответствующие работы по обследованию и очистке.

"Украина нуждается в специализированной технике для ускорения очистки территорий, речь идет о высококачественных современных технологиях, в частности использовании искусственного интеллекта для быстрого распознавания потенциально опасных территорий. Больше всего эту потребность испытывают малые агропроизводители, которые на сегодняшний день не имеют ресурсов для проведения разминирования сельхозземель самостоятельно", - заметил Башлык.

По его словам, такой процесс требует финансовой поддержки со стороны международных доноров и национальных правительств. Украина рассчитывает на всестороннюю поддержку Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.