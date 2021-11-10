В "Милане" решили снизить зарплату капитана команды
Итальянский "Милан" начал переговоры с защитником Алессио Романьоли о продлении его контракта
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
В "Милане" начали переговоры с Алессио Романьоли, но намерены существенно снизить заработную плату футболиста. Итальянский защитник потерял место в основе, поэтому боссы "Россонери" не собираются платить ему 6 млн евро, которые он зарабатывает сейчас.
"Милан" может предложить Романьели максимум 3,5 млн евро в год. Сам игрок рассчитывает зарабатывать не менее 4,5 млн евро за сезон. При этом защитник очень хочет остаться в "Милане", поэтому собирается отказаться от услуг агента Мино Райолы, который находится в напряженных отношениях с клубом.
В этом сезоне Алессио Романьоли провел в составе "Милана" всего 11 матчей. Итальянец является капитаном команды, но проиграл конкуренцию англичанину Фикайо Томори и датчанину Симону Кьеру.
К 26-летнему Романьоли есть интерес от итальянских "Ювентуса" и "Лацио".
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