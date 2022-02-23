В "Милане" решили провести самое масштабное трансферное окно за последние три сезона

Об этом сообщает Milannews.



По информации источника, Милан планирует усилить несколько позиций в летнее трансферное окно. Боссы клуба готовы выделить на трансферы более 100 млн евро и эта сумма может стать больше, если "россонери" станут чемпионами этого сезона.



Среди потенциальных новичков "Милана" – игроки "Лилля" Свен Ботман и Рената Саншеш. Оба футболиста оцениваются в сумму около 30 млн евро.



Также итальянский клуб планирует усилить атаку. В интересах "Милана": лучший бомбардир "Реймса" Юго Экитик и полузащитник "Тоттенгема" Стевена Бергвейна.



"Милан" лидирует в чемпионате Италии после 26 тура Серии А.



В последний раз "Милан" тратил более 100 млн евро на трансферы в сезоне 2019/20.

8 февраля итальянский "Милан" продлил контракт с французским защитником Тео Эрнандесом.

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