В Милане раздался мощный взрыв: 4 человека пострадали
В одном из центральных районов Милана произошел взрыв, горят сразу несколько автомобилей
Об этом сообщает Sky TG24.
Сегодня утром, 11 мая, в миланском районе Порта Романа произошел большой пожар – спасатели эвакуировали местную школу.
Известно о 4 пострадавших.
Отмечается, что пылает сразу несколько автомобилей, над местом происшествия поднялись черные тучи дыма. По данным СМИ, взорваться мог фургон с кислородными баллонами.
Местные власти пока не сообщают официальные причины взрыва.
- По меньшей мере, 27 человек погибли во время пожара на золотой шахте в Перу, которая стала самой плохой аварией на шахте в стране за последние десятилетия.
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