Об этом сообщает издание "Риа-Мелитополь" .

"В Михайловке Мелитопольского района взорвали псевдоголову администрации Ивана Сушка. Этот предатель добровольно пошел служить к оккупантам, сделав сногсшибательную карьеру от тамады и сотрудника ДК, к руководителю общины", - говорится в сообщении.

По словам местных жителей предатель по-прежнему показывал свою привязанность к врагу - разъезжая по селу с георгиевской лентой.

В последнее время Сушко активно готовился к псевдореферендуму. Вынуждал жителей участвовать и угрожал им.

Сообщается, что российские СМИ подтвердили, что гауляйтера взорвали в авто, в критическом состоянии доставили в больницу, где впоследствии тот скончался.

"Наши источники в украинском подполье сообщают, что будут уничтожать всех коллаборантов, особенно участвующих в подготовке так называемого референдума", - добавили в "Риа-Мелитополь".

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