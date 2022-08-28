В Михайловке на Запорожье повесили "начальника полиции" оккупантов
В Михайловке, в Мелитопольском районе, нашли повешенным Андрея Рыжкова, называвшего себя руководителем оккупационной полиции
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Андрей Рыжков ранее был украинским пограничником, после ухода в отставку основал общественную организацию "Пограничники Михайловщины". Однако после оккупации сам обратился к российским захватчикам и предложил себя в качестве "начальника полиции".
"Как видим, Российская федерация несет только смерть. Следовательно, мы призываем жителей временно оккупированных территорий эвакуироваться на время операции ВСУ по освобождению региона", - призвали в правительственном Центре национального сопротивления.
Андрей Рыжков уже третий коллаборант, попрощавшийся с жизнью на этой неделе на Запорожье.
- 24 августа появилась информация о том, что во временно оккупированной Михайловке Запорожской области взорвали автомобиль псевдоголовы поселка Ивана Сушко. Гауляйтер погиб.
- 26 августа во временно оккупированном Бердянске взорвали автомобиль так называемого заместителя руководителя ГАИ. Коллаборант Алексей Колесников попал в больницу, но потом появилась информация, что он умер.
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