Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Андрей Рыжков ранее был украинским пограничником, после ухода в отставку основал общественную организацию "Пограничники Михайловщины". Однако после оккупации сам обратился к российским захватчикам и предложил себя в качестве "начальника полиции".

"Как видим, Российская федерация несет только смерть. Следовательно, мы призываем жителей временно оккупированных территорий эвакуироваться на время операции ВСУ по освобождению региона", - призвали в правительственном Центре национального сопротивления.

Андрей Рыжков уже третий коллаборант, попрощавшийся с жизнью на этой неделе на Запорожье.

24 августа появилась информация о том, что во временно оккупированной Михайловке Запорожской области взорвали автомобиль псевдоголовы поселка Ивана Сушко. Гауляйтер погиб.

26 августа во временно оккупированном Бердянске взорвали автомобиль так называемого заместителя руководителя ГАИ. Коллаборант Алексей Колесников попал в больницу, но потом появилась информация, что он умер.

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