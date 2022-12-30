В МИДе уверяют, что Зеленский и Байден не обсуждали модели завершения войны

Об этом в интервью заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Эти модели (завершение войны – ред.) на переговорах президентов Байдена и Зеленского не обсуждались. Американская сторона не поднимала вопрос ни о каких моделях", - отметил Кулеба.

"Это был стопроцентно эффективный визит, но он стал таким как благодаря подготовке президента и украинской дипломатии, так и благодаря тому, что США также хотели, чтобы этот визит стал стопроцентно успешным", - добавил министр.

По словам Кулебы, позиция Украины максимально четкая: международно признанная граница Украины.

The Washington Post ранее писали, что Штаты рассматривают три модели окончания войны РФ в Украине путем переговоров, две из них предполагают частичную потерю территории, их категорически отверг президент Украины Владимир Зеленский.

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