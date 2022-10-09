Об этом написал представитель МИДа Олег Николенко в facebook.

По его словам вечером 8 октября в МИД Беларуси был приглашен посол Украины в Минске Игорь Кизим. Ему была вручена дипломатическая нота, в которой белорусская сторона утверждает, что Украина якобы планирует нанести удар по территории Беларуси.

"Эта информация не соответствует действительности. Мы категорически отвергаем очередные инсинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может быть частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины. Призываем белорусский народ не поддаваться на провокации. Украина никогда не посягала на чужие территории. Мы четко придерживаемся основополагающих норм и принципов международного права и Устава ООН", - написал Николенко.

Он призвал режим в Беларуси перестать выполнять прихоти Кремля и немедленно прекратить оказывать России поддержку в совершении агрессии против Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb