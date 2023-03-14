В МИДе РФ объявили о продлении "зернового соглашения" на 60 дней

Об этом пишет российское информагентство ТАСС.

"Наш заместитель министра [иностранных дел России Сергей Вершинин], ведущий это соглашение, вчера сделал заявление. Действительно, соглашение продлено, условлено, что оно продлено на 60 дней. Снова подтвержден его пакетный характер", - сказал Грушко.

Он подчеркнул, что соглашение продлено на тех же условиях, что и раньше.

Также министр выразил надежду, что скоро будет достигнут прогресс по снятию ограничений на экспорт российских удобрений.