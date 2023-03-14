В МИДе РФ объявили о продлении "зернового соглашения" на 60 дней
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил во вторник, что "зерновое соглашение" по результатам переговоров продлено на 60 дней
Об этом пишет российское информагентство ТАСС.
"Наш заместитель министра [иностранных дел России Сергей Вершинин], ведущий это соглашение, вчера сделал заявление. Действительно, соглашение продлено, условлено, что оно продлено на 60 дней. Снова подтвержден его пакетный характер", - сказал Грушко.
Он подчеркнул, что соглашение продлено на тех же условиях, что и раньше.
Также министр выразил надежду, что скоро будет достигнут прогресс по снятию ограничений на экспорт российских удобрений.
- 13 марта ООН и РФ провели переговоры в Женеве по продлению "зернового соглашения".
- Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что предложение РФ продлить зерновое соглашение на 60 дней не соответствует подписанным договоренностям , предусматривающим продление по меньшей мере на 120 дней.
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