В МИДе прокомментировали информацию о возможном создании совместной военно-учебной миссии ЕС и Украины

Об этом Радио Свобода сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Украинская и европейская стороны сейчас обсуждают различные модальности дальнейшего взаимодействия. Одна из возможных опций - начало военно-учебной миссии Евросоюза в Украине. Прежде всего речь идет об образовательном секторе, повышении профессиональной подготовки украинских военнослужащих", - заявил он.

По словам Николенко, создание военно-учебной миссии отвечает стратегическим интересам как Украины, так и ЕС.

3 октября немецкие СМИ сообщили, что ЕС рассматривает возможность создания военной учебной миссии в Украине. В материале говорилось, что на создании военной миссии настаивают Литва, Латвия, Эстония, а также Польша, Румыния и Словакия. Кроме того, такую позицию поддерживают Швеция и Финляндия.

