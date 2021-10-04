В МИДе прокомментировали информацию о возможном создании совместной военно-учебной миссии ЕС и Украины
Украина обсуждает с Евросоюзом создания военно-учебной миссии ЕС в Украине как вариант сотрудничества в рамках Общей политики безопасности и обороны
Об этом Радио Свобода сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.
"Украинская и европейская стороны сейчас обсуждают различные модальности дальнейшего взаимодействия. Одна из возможных опций - начало военно-учебной миссии Евросоюза в Украине. Прежде всего речь идет об образовательном секторе, повышении профессиональной подготовки украинских военнослужащих", - заявил он.
По словам Николенко, создание военно-учебной миссии отвечает стратегическим интересам как Украины, так и ЕС.
3 октября немецкие СМИ сообщили, что ЕС рассматривает возможность создания военной учебной миссии в Украине. В материале говорилось, что на создании военной миссии настаивают Литва, Латвия, Эстония, а также Польша, Румыния и Словакия. Кроме того, такую позицию поддерживают Швеция и Финляндия.
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