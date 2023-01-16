В МИДе предлагают Германии передать истребители Tornado Украине
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник предложил Германии передать Украине истребители Tornado, которые планируют вывести из эксплуатации
Написал он в twitter.
Замминистра отметил "творческое предложение", которое у него возникло, относительно самолетов, которые планируют заменить истребителями F-35.
"У меня есть творческое предложение к нашим немецким друзьям. У бундесвера есть 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые вскоре выведут из эксплуатации и заменят F-35. Хоть это и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему бы не доставить эти Tornado в Украину, канцлер?" – отметил он.
Справка: Tornado – боевой сверхзвуковой реактивный самолет третьего поколения с крылом переменной стреловидности. Он долгое время являлся одним из основных боевых самолетов европейских стран НАТО.
- 14 декабря 2022 года стало известно, что бюджетный комитет немецкого парламента одобрил закупку истребителей F-35 в США на 10 миллиардов евро. Германия планирует приобрести в общей сложности 35 истребителей-невидимок F-35, включая ракеты, другое оружие и оборудование. Первые восемь самолетов будут поставлены в 2026 году.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.96
Покупка 39.96Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 41.97Продажа 43
- Актуальное
- Важное