В МИДе предлагают Германии передать истребители Tornado Украине

Написал он в twitter.

Замминистра отметил "творческое предложение", которое у него возникло, относительно самолетов, которые планируют заменить истребителями F-35.

"У меня есть творческое предложение к нашим немецким друзьям. У бундесвера есть 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые вскоре выведут из эксплуатации и заменят F-35. Хоть это и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему бы не доставить эти Tornado в Украину, канцлер?" – отметил он.

Справка: Tornado – боевой сверхзвуковой реактивный самолет третьего поколения с крылом переменной стреловидности. Он долгое время являлся одним из основных боевых самолетов европейских стран НАТО.

14 декабря 2022 года стало известно, что бюджетный комитет немецкого парламента одобрил закупку истребителей F-35 в США на 10 миллиардов евро. Германия планирует приобрести в общей сложности 35 истребителей-невидимок F-35, включая ракеты, другое оружие и оборудование. Первые восемь самолетов будут поставлены в 2026 году.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb