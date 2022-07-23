В МИДе отреагировали на заявление Орбана о том, что Запад должен прекратить вооружать Украину

Об этом пресс-секретарь министерства Олег Николенко отметил в фейсбуке.

"РФ наносит удары по Украине крылатыми ракетами, а по Европе - заоблачными ценами на газ. Это все - элементы одного российского плана, цель которого - подорвать мир и благосостояние в европейских странах. Закрывая глаза на преступления России в Украине, мир в Европе не восстановить", - отметил он.

Он подчеркнул, что риторика Венгрии по поводу санкций против России изменилась на другой день после визита министра иностранных дел Венгрии в Москву, где он просил увеличить объемы поставок российского газа.

Николенко подчеркнул, что важно называть вещи своими именами: Европа оказалась в экономическом кризисе не из-за санкций, а из-за гибридной войны России.

Спикер МИД отметил, что Путин не остановится, пока не разрушит европейский порядок, основанный на демократических ценностях.

Бесполезно надеяться, что уступки или удобрения будут побуждать Кремль унять свои агрессивные аппетиты. Без мира и стабильности в Украине не будет мира и стабильности ни в Венгрии, ни в Европе в целом. Стратегия Европы должна основываться на общих решительных действиях и единстве, которые помогут остановить войну и привлечь Россию к ответственности за ее преступления", - написал Николенко.

Он поблагодарил европейских партнеров за твердую позицию.

"Вместе мы обязательно победим Россию, даже несмотря на опасения главы венгерского правительства, что у российской армии "асимметричное преимущество", - добавил он.

23 июля президент Венгрии Виктор Орбан заявил , что санкции не ослабили Россию и остальной мир не присоединился к ограничительным мерам, а потому Запад должен прекратить вооружать Украину и работать над мирным урегулированием.

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