Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрия Кулебу в эфире телемарафона, передает РБК-Украина.

"За исключением Венгрии и Австрии, как нейтральной страны, сейчас ни для одной страны Европы поставки оружия в Украину не являются табу, хотя были таковым. Поэтому вопрос не в том, что они (страны ЕС, - ред.) против, вопрос в том, что когда они за, но в практической плоскости появляется много разных вещей, аргументов и дискуссий", – рассказал он.

По его словам, политические дискуссии западных партнеров о том, когда и какое оружие передавать, стоят Украине ежедневных потерь на фронте.

Ранее стало известно, что Федеральное правительство Германии готовит к передаче Украины новый пакет военной помощи. Германия должна передать еще 3 зенитные самоходные установки GEPARD. Кроме того, в новый пакет войдут 11 бронетранспортеров M113 с вооружением. Также правительство Германии одобрило продажу Украине 255 высокоточных управляемых артиллерийских снарядов Vulcano.

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