English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир В МИДе назвали европейские страны, для которых поставки оружия для Украины табу

В МИДе назвали европейские страны, для которых поставки оружия для Украины табу

22 августа, 2022 понедельник
21:02
Мир

Венгрия и Австрия остаются нейтральными странами Европейского Союза, которые до сих пор не поставляют вооружение Украине для борьбы против России

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрия Кулебу в эфире телемарафона, передает РБК-Украина.

"За исключением Венгрии и Австрии, как нейтральной страны, сейчас ни для одной страны Европы поставки оружия в Украину не являются табу, хотя были таковым. Поэтому вопрос не в том, что они (страны ЕС, - ред.) против, вопрос в том, что когда они за, но в практической плоскости появляется много разных вещей, аргументов и дискуссий", – рассказал он.

По его словам, политические дискуссии западных партнеров о том, когда и какое оружие передавать, стоят Украине ежедневных потерь  на фронте.

  • Ранее стало известно, что Федеральное правительство Германии готовит к передаче Украины новый пакет военной помощи. Германия должна передать еще 3 зенитные самоходные установки GEPARD. Кроме того, в новый пакет войдут 11 бронетранспортеров M113 с вооружением. Также правительство Германии одобрило продажу Украине 255 высокоточных управляемых артиллерийских снарядов Vulcano.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
оружие
Австрия
Венгрия
война с Россией
оружие для Украины
Читайте также:
Літак Ethiopian Airlines
20 августа, 2022 суббота
Пилоты Ethiopian Airlines проспали посадку самолета. Проснулись от сигнала тревоги
Ентоні Джошуа
21 августа, 2022 воскресенье
Джошуа после поражения швырнул пояса Усика за пределы ринга и расплакался на пресс-конференции
Зеленский Путин
21 августа, 2022 воскресенье
До Зеленского дошло, что переговоры с Путиным возможны только после деоккупации территорий Украины, - политолог Магда
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.45
    Покупка 39.45
    Продажа 40.28
  • EUR
    Покупка 39.58
    Продажа 40.6
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
22 августа
21:53
Аналитика
Сергей Згурец
ВСУ бьют россиян на всех фронтах: наступление захлебывается, логистика хромает. Колонка Сергея Згурца
21:48
ЛНР
На территории "ЛНР" объявили о начале "общей мобилизации" в армию РФ, - украинская разведка
21:45
Украина просит ООН и Красный крест фиксировать возможное судилище над азовцами в Мариуполе
21:25
Архиепископ Савва: Польское лицо "русского мира"
21:16
совбез ООН
РФ созывает Совбез ООН из-за "ситуации вокруг ЗАЭС"
20:51
Укрзализныця сообщила о задержке нескольких поездов из Перемышля: в чем причина
20:43
Сербия
Сербия осенью перестанет импортировать российскую нефть
20:32
Обновлено
"Громко как никогда": украинцам предложили изобразить "символ тризуба" неоднозначным жестом
20:19
"Став преградой для россиян": бойцы Сил спецопераций показали, как уничтожили мост в Донецкой области
20:01
Украинское войско "приземлило" российский беспилотник на Херсонщине
19:58
Флаг Украины
Одесса, Луцк, Запорожье, Черниговщина и Днепропетровщина: в ряде регионов вводятся ограничения ко Дню Независимости
19:46
На День Независимости в Киеве покажут уникальную коллекцию флагов конца ХХ-ХХІ ст.
19:33
Российские захватчики понесли потери во время штурма на Бахмутском, Новопавловском и Запорожском направлении, - Генштаб ВСУ
19:12
В оккупированном Севастополе были слышны взрывы. Гауляйтер города заявляет о работе ПВО по беспилотнику
19:10
Инфографика
Цены на горючеесегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:48
Посылки через почтоматы за 1 гривню: Новая почта объявила праздничный тариф ко Дню Независимости
18:38
Родственники пленных из Азовстали возмущены отказом депутатов голосовать за обращение по Оленовке к международным организациям
18:25
В Грузии четвертые сутки тушат лесной пожар
18:21
"Сохраните украинскую культуру": Минкульт запустил проект по сбору денег на восстановление разрушенного оккупантами наследия
18:18
Инфографика
Более 90% украинцев гордятся своим гражданством – опрос
18:14
Эксклюзив
Я видел, как враг сжигал кварталами дома с гражданским населением, - боец "Азова" Жаворонок
18:12
Женщина, которую ФСБ обвинила в теракте против дочери Дугина, не имеет никакого отношения к "Азову", – заявление полка
18:10
Эксклюзив
На допросах к азовцам относились хуже, чем к другим бойцам гарнизона Мариуполя - боец "Азова" Жаворонок
18:08
Обновлено
Оккупанты уже не смогут отремонтировать Антоновский мост, - депутат Херсонского облсовета
18:03
Обновлено
В Привате отвергают обвинения в блокировании счетов клиентов с оккупированных территорий – обновить информацию просят из соображений безопасности
17:53
Посольство Ирландии возвращается в Киев
17:46
"Представителей Красного Креста мы видели один раз, когда нас эвакуировали 17 числа": бойцы полка "Азов" рассказали о бездействии международных организаций
17:41
В Киеве задержали мужчину с партией психотропов на 50 млн грн: нарколаборатория работала в столичном гараже
17:30
Обновлено
Бойцы полка "Азов", освобожденные из российского плена, дали пресс-конференцию
17:27
Чехия Украина
Граждане Чехии за выходные пожертвовали в поддержку Украины более 24 млн чешских крон: отметили годовщину оккупации страны россиянами в 1968 году
17:12
Эксклюзив
Россияне рассказывали нам, что Украина не хочет обмена и мы никому не нужны, - военный ГУР Усиченко, освобожденный из плена
17:07
Враг обстрелял Запорожскую ТЭС, поврежден центральный тепловой пункт, – мэр Энергодара
17:02
Эксклюзив
Россияне пытали по 2-3 дня, а воды давали 600 граммов в двое суток, - боец "Азова" о пребывании в плену в Оленовке
16:51
Эксклюзив
Россияне били нас на допросах и хотели сбросить на нас все свои злодеяния, – боец "Азова" Чепурко
16:40
Аналитика
Война со скифами. Российская версия
16:30
Эксклюзив
Азовсталь
Допрашивать меня начали до того, как я получил антибиотики после ампутации - боец "Азова" о пытках в российском плену
16:24
Семья из Мелитополя работала на армию РФ и сдавала данные о перемещении ВСУ: на Запорожье разоблачили агентурную группу
16:20
На День Независимости в Харькове не будет работать метро и продлится увеличенный комендантский час
16:17
Эксклюзив
ВСУ успешно наносят огневое поражение оккупационной армии, - боец добровольческого формирования "Свободная Украина" Тетерук
15:59
Армия РФ совершила провокацию: глава Никопольской РВА призвал жителей побережья Каховского водохранилища покинуть улицы
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV