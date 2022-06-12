В МИДе Латвии на день России пожелали оккупантам поражения в войне с Украиной
Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс пожелал оккупантам в день России потерпеть поражение в войне против Украины
Об этом Ринкевичс написал в twitter .
"Сегодня РФ отмечает день России, желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства", - написал Ринкевичс.
- 22 апреля Эдгарс Ринчкевичс призвал ЕС ввести эмбарго на российские нефть и газ и сломать путинскую военную машину.
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