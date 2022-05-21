В МИДе Британии решили вооружить Молдову по стандартам НАТО
Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс призвала вооружить Молдову по стандартам НАТО, чтобы она могла противостоять российской агрессии
Об этом сообщает The Telegraph .
По словам Трасс, страны НАТО обсуждают поставки вооружения Молдове и хотят, чтобы ее армия отвечала стандартам Альянса.
"Я хотела бы, чтобы Молдова была оснащена по стандартам НАТО. У нас ведутся соответствующие дискуссии с нашими союзниками", - сказала Трасс.
Она объяснила это угрозой вторжения со стороны России.
"Путин четко очертил свои амбиции создать "великую" Россию. И то, что его попытки захватить Киев не увенчались успехом, не значит, что он отказался от этих амбиций", – убеждена Трасс.
- 18 мая президент Молдовы Майя Санду призвала Россию вывести свои войска из Приднестровья.
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