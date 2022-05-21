В МИДе Британии решили вооружить Молдову по стандартам НАТО

Об этом сообщает The Telegraph .

По словам Трасс, страны НАТО обсуждают поставки вооружения Молдове и хотят, чтобы ее армия отвечала стандартам Альянса.

"Я хотела бы, чтобы Молдова была оснащена по стандартам НАТО. У нас ведутся соответствующие дискуссии с нашими союзниками", - сказала Трасс.

Она объяснила это угрозой вторжения со стороны России.

"Путин четко очертил свои амбиции создать "великую" Россию. И то, что его попытки захватить Киев не увенчались успехом, не значит, что он отказался от этих амбиций", – убеждена Трасс.

18 мая президент Молдовы Майя Санду призвала Россию вывести свои войска из Приднестровья.

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