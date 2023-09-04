В МИДе анонсировали разговор Эрдогана и Зеленского после встречи президента Турции с Путиным

Об этом Кулеба заявил в эфире телемарафона.

"Если кто-то встречается без Украины, это не значит, что они говорят без Украины. Украина – это как тень отца Гамлета. Мы всегда присутствуем", – рассказал Кулеба.

По его словам, вероятно, в ближайшие часы президент Турции позвонит Зеленскому, и проинформирует президента Украины о результатах переговоров.

"Между президентами Украины и Турции доверительные отношения. Я убежден, что по результатам разговора с Путиным состоятся контакты между Эрдоганом и Зеленским, и они подробно обсудят о чем шла речь и до чего договорились, если договорились, в Сочи", - отметил Кулеба.

Переговоры Эрдогана и Путина оказались безрезультатными

По словам Эрдогана, альтернативные варианты зернового соглашения уступают первоначальным договоренностям в плане безопасности.

"Альтернативные предложения, вынесенные на повестку дня, не оправдали ожидания в плане безопасности и других аспектов", – сказал он и добавил, что соглашение "сыграло огромную роль для беднейших стран".

По словам Путина, для возвращения России к зерновому соглашению нужно выполнить предъявляемые ранее Кремлем требования. Он ожидает снятия части санкций по поставкам российского зерна и удобрений на европейские рынки.

Президент Турции заверил, что его страна продолжает обращать внимание на обеспокоенность России по вопросам выполнения зернового соглашения.

"Мы приготовим новый пакет в консультациях с ООН, и я считаю, что сможем добиться результата. Турция приложит все усилия, и мы верим, что в кратчайшие сроки достигнем результата в плане этого соглашения", – добавил Эрдоган.