В МИД вызвали венгерского посла из-за антиукраинской риторики Орбана

Об этом сообщили на сайте Министерства иностранных дел Украины .

"Венгерскому дипломату было указано, что антиукраинская риторика, которая уже в течение длительного времени звучит со стороны венгерского руководства, абсолютно неприемлема и наносит серьезный вред украинско-венгерским отношениям", – говорится в сообщении МИД.

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Кроме этого, Будапешт также призвали остановить "эту негативную тенденцию" для того, чтобы избежать "неисправимых последствий" для двусторонних отношений, и отметили готовность Киева к развитию конструктивных добрососедских отношений с Венгрией.