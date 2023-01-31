В МИД вызвали венгерского посла из-за антиукраинской риторики Орбана
Министерство иностранных дел вызвало посла Венгрии Иштвана Ийдярто, которому выразило протест в связи с последними высказываниями венгерского премьера Виктора Орбана
Об этом сообщили на сайте Министерства иностранных дел Украины .
"Венгерскому дипломату было указано, что антиукраинская риторика, которая уже в течение длительного времени звучит со стороны венгерского руководства, абсолютно неприемлема и наносит серьезный вред украинско-венгерским отношениям", – говорится в сообщении МИД.
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Кроме этого, Будапешт также призвали остановить "эту негативную тенденцию" для того, чтобы избежать "неисправимых последствий" для двусторонних отношений, и отметили готовность Киева к развитию конструктивных добрососедских отношений с Венгрией.
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