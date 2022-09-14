В МИД Венгрии рассчитывают, что Европа "замерзнет" и ослабит санкции против РФ
Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер выразил надежду, что ЕС ослабит санкции против России после наступления холодов
Об этом Менцер заявил в эфире телеканала М1 .
По его словам, осенью ЕС может пересмотреть санкции против России на фоне наступления холодов и дефицита топлива.
"Просмотр санкций ожидается осенью, когда истечет полугодовой срок их действия. Поэтому я не исключаю, что все больше людей видят реальность. Просто потому, что летнее тепло идет. Когда на улице тридцатиградусная жара, хорошо рассуждать о поставках газа, но когда наступают холодные недели и месяцы и нужно отапливать дома и управлять экономикой, защищать рабочие места, реальность стучится в двери каждой страны в Западной Европе", - сказал Менцер.
Он добавил, что ослабление санкций против РФ "позволит обуздать энергодефицит и скачок цен на горючее".
Менцер подытожил, что в настоящее время газовые хранилища Венгрии заполнены на 38% и их хватит на 81 зимний день.
- Министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек заявил, что считает теоретически возможным выход Венгрии из Европейского Союза из-за ее деструктивной позиции.
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