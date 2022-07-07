В МИД Венгрии назвали "коммунизмом" идею равномерного распределения газа между странами ЕС
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подверг критике предложение главы Европейской народной партии Манфреда Вебера относительно равномерного распределения природного газа, поступающего в страны Евросоюза
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на Index.
"Венгерские газовые хранилища останутся собственностью Венгрии, а газ, приобретенный на деньги венгерских налогоплательщиков, хранящийся в венгерских хранилищах, будет использоваться в Венгрии. Предложение Вебера нам несколько напоминает коммунизм", – утверждает Сийярто.
Предварительно, в интервью Tagesspiegel депутат Европейского парламента Манфред Вебер предложил принять на внеочередном саммите ЕС "обязательные решения, направленные на справедливое распределение газа".
Предложение включало совместное управление газохранилищами и совместную закупку газа в Европейском союзе.
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