Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на Index.

"Венгерские газовые хранилища останутся собственностью Венгрии, а газ, приобретенный на деньги венгерских налогоплательщиков, хранящийся в венгерских хранилищах, будет использоваться в Венгрии. Предложение Вебера нам несколько напоминает коммунизм", – утверждает Сийярто.

Предварительно, в интервью Tagesspiegel депутат Европейского парламента Манфред Вебер предложил принять на внеочередном саммите ЕС "обязательные решения, направленные на справедливое распределение газа".

Предложение включало совместное управление газохранилищами и совместную закупку газа в Европейском союзе.

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