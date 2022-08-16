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В МИД Украины убеждены, что Китай пока "сохраняет нейтралитет" по отношению к России

16 августа, 2022 вторник
03:24
Мир

Китай продолжает поддерживать нейтралитет в отношении войны России против Украины

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Гордон".

Он отметил, что Пекин не помогает ни Украине, ни России.

"Китай пока сохраняет нейтралитет. Политически на уровне нарративов их интерпретация причин войны совпадает. Но на уровне практической поддержки, которой так хочет Россия, Китай придерживается нейтралитета", - сказал министр.

  • Также Кулеба высказался и об отмене виз для россиян, отметив, что ключевыми являются решения соседних с РФ государств Финляндии, Польши и стран Балтии: "Ключевым является принятие решения хотя бы этими странами, а потом уже будем дожимать полноценное решение ЕС".

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война с Россией
Китай
Дмитрий Кулеба
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