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В МИД Украины сказали, чего ожидают от визита Си Цзиньпина в Москву

20 мартa, 2023 понедельник
14:35
Украина

В МИД Украины следят за визитом китайского лидера Си Цзиньпина в Россию и рассчитывают, что Пекин использует свое влияние на окупантов, чтобы те прекратили войну

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сказал в комментарии одному из украинских СМИ.

"Украина внимательно следит за визитом главы КНР в Россию. Мы ожидаем, что Пекин использует свое влияние на Москву, чтобы заставить ее прекратить агрессивную войну против Украины. Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре со своим китайским коллегой на прошлой неделе, возобновление территориальной целостности Украины должно быть в центре всех дипломатических усилий", - заявил Николенко.

"Мы готовы к более тесному диалогу с Китаем с целью восстановления мира в Украине в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе ООН, и последней резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН по этому вопросу", - добавил он.

  • Лидер Китая Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным. Институт изучения войны предполагает, что темой переговоров лидеров РФ и Китая станет посредничество Си Цзиньпина в войне на Украине и пути обхода санкций.
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Владимир Путин
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2023, понедельник
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