В МИД Украины сказали, чего ожидают от визита Си Цзиньпина в Москву

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сказал в комментарии одному из украинских СМИ.

"Украина внимательно следит за визитом главы КНР в Россию. Мы ожидаем, что Пекин использует свое влияние на Москву, чтобы заставить ее прекратить агрессивную войну против Украины. Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре со своим китайским коллегой на прошлой неделе, возобновление территориальной целостности Украины должно быть в центре всех дипломатических усилий", - заявил Николенко.

"Мы готовы к более тесному диалогу с Китаем с целью восстановления мира в Украине в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе ООН, и последней резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН по этому вопросу", - добавил он.