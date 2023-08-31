В МИД Украины рассчитывают, что Турция сможет предотвратить попытки РФ наладить экспорт зерна без возобновления украинского
В МИД Украины заявили, что поддержка вывоза зерна из РФ без возобновления украинского экспорта поощрит Москву к дальнейшей агрессии. Ведомство рассчитывает, что Турция сможет предотвратить это
Такой комментарий МИД дал в связи с появлением информации о попытках РФ наладить экспорт зерновых в Черном море без возобновления экспорта украинских зерновых.
Министерство иностранных дел напоминает, что после выхода из Черноморской зерновой инициативы РФ начала ракетными ударами системно уничтожать инфраструктуру украинских портов и места хранения зерновых. Ведомство объясняет, что подобные действия имели целью сделать невозможным дальнейший экспорт украинского зерна морским путем, уменьшить предложение на глобальных рынках и повысить цены на продовольствие для собственной выгоды.
"Рассмотрение возможности поддержки экспорта Россией зерновых в Черном море без возобновления экспорта украинских зерновых из украинских портов нанесет серьезный удар по международным обязательствам и международному праву, поощряет Москву к дальнейшим агрессивным действиям и будет усиливать ее чувство безнаказанности", - говорится в сообщении.
МИД напоминает, что Украина как один из гарантов глобальной продовольственной безопасности заинтересована в возобновлении Черноморской зерновой инициативы и активно работает над запуском альтернативных маршрутов.
"Черное море должно оставаться открытым для свободной и безопасной торговли", - отмечает ведомство.
МИД отмечает, что рассчитывает на помощь Турции для предотвращения российского шантажа.
"В этом контексте рассчитываем, что Турция, которая неоднократно подтверждала свою незыблемую позицию по сохранению и четкому соблюдению норм международного права, а также другие причастные стороны, используют свой авторитет для предотвращения попыток России вновь нарушить международные обязательства и шантажировать мир новыми продовольственными кризисами" , – говорится в заявлении.
Что известно о работе "зернового коридора"
17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.
30 июля, несмотря на завершение "зернового соглашения", три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.
10 августа Военно-Морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины.
16 августа из Одессы вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия "зернового соглашения". В тот же день продовольственная организация ООН отметила необходимость возобновления "зернового соглашения" для выхода из мирового кризиса.
В свою очередь Анкара заявила , что не видит никакой альтернативы Черноморской зерновой инициативе.
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