В МИД Украины прокомментировали запланированный визит Си Цзиньпина в Москву
В МИД Украины сомневаются, что во время визита лидера Китая Си Цзиньпина в Москву 20-22 марта будет принято решение о поставках России оружия
Об этом в интервью BBC сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Я не думаю, что сейчас для Китая наступил такой момент, когда он готов вооружить Россию", – сказал министр.
При этом он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к телефонному разговору с лидером Китая.
Комментируя намерение Си Цзиньпина говорить с Россией о войне в Украине и продвигать "мирные" переговоры, Кулеба заявил об отсутствии у РФ желания вести конструктивный диалог.
"Любая война заканчивается за столом переговоров… Но моя цель как министра иностранных дел — убедиться, что Украина села за стол переговоров после решающего успеха на поле боя", - сказал глава МИД.
- Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Москву 20-22 марта.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.2
Покупка 38.2Продажа 38.96
-
EUR
Покупка 40.13Продажа 41.07
- Актуальное
- Важное