В МИД Украины прокомментировали запланированный визит Си Цзиньпина в Москву

Об этом в интервью BBC сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Я не думаю, что сейчас для Китая наступил такой момент, когда он готов вооружить Россию", – сказал министр.

При этом он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к телефонному разговору с лидером Китая.

Комментируя намерение Си Цзиньпина говорить с Россией о войне в Украине и продвигать "мирные" переговоры, Кулеба заявил об отсутствии у РФ желания вести конструктивный диалог.

"Любая война заканчивается за столом переговоров… Но моя цель как министра иностранных дел — убедиться, что Украина села за стол переговоров после решающего успеха на поле боя", - сказал глава МИД.