В МИД Украины подтвердили встречу с иранцами по поводу дронов, которые покупает Россия
Украинские специалисты действительно встречались с иранскими коллегами и предупредили их, что последствия сотрудничества с Россией будут несопоставимыми с возможной выгодой
Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в комментарии РБК-Украина.
"Такая экспертная встреча действительно состоялась. Подробности я разглашать не могу, в то же время могу заверить, что украинская сторона продолжает принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование иранского оружия со стороны России для войны против Украины", - сказал он.
Николенко отметил, что Украина довела до сведения Ирана позицию о том, что последствия соучастия в агрессии России будут несопоставимыми с потенциальной выгодой от сотрудничества со страной-агрессором.
- Ранее иранские СМИ сообщили о встрече своих специалистов с украинскими экспертами по дронам, которые используют россияне.
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