Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в комментарии РБК-Украина.

"Такая экспертная встреча действительно состоялась. Подробности я разглашать не могу, в то же время могу заверить, что украинская сторона продолжает принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование иранского оружия со стороны России для войны против Украины", - сказал он.

Николенко отметил, что Украина довела до сведения Ирана позицию о том, что последствия соучастия в агрессии России будут несопоставимыми с потенциальной выгодой от сотрудничества со страной-агрессором.

Ранее иранские СМИ сообщили о встрече своих специалистов с украинскими экспертами по дронам, которые используют россияне.

30 августа стало известно, что Иран тайно снабжает России ударными беспилотниками, которые используют в войне против Украины.

19 ноября The Washington Post сообщила, что российские террористы и их партнеры из Ирана договорились о совместном производстве беспилотников для применения в войне против Украины.

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