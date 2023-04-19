В МИД Украины отреагировали на встречу в Минске Лукашенко и Пушилина

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Считаем встречу с представителем российской оккупационной администрации, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями, очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ", - говорится в заявлении.

В дипломатическом ведомстве добавили, что в связи с этим МИД Украины приняло решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций.

"Минск должен воздерживаться от подобных деструктивных шагов и прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины", – подчеркнули в МИДе.