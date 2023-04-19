В МИД Украины отреагировали на встречу в Минске Лукашенко и Пушилина
МИД Украины осудило проведение 18 апреля в Минске встречи между самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и главарем террористической "ДНР" Денисом Пушилиным "как попытку легитимизации этого представителя российской оккупационной администрации в Донецке"
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.
"Считаем встречу с представителем российской оккупационной администрации, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями, очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ", - говорится в заявлении.
В дипломатическом ведомстве добавили, что в связи с этим МИД Украины приняло решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций.
"Минск должен воздерживаться от подобных деструктивных шагов и прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины", – подчеркнули в МИДе.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 18 апреля, встретился в Минске с главарем террористической ДНР Денисом Пушилиным и пообещал ему помощь
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