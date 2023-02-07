Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Министерство иностранных дел Украины разочаровано решением Тбилисского городского суда отклонить ходатайство защиты гражданина Украины Михеила Саакашвили относительно отсрочки или его освобождения от наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья. Суд не принял во внимание заключение врачей о тяжести заболевания Михеила Саакашвили. Он также отказал в переводе гражданина за границу для лечения", - отметили у Кулебы.

МИД Украины призвал власти Грузии прекратить сводить политические счеты с украинским гражданином и передать его Украине для соблюдения его права на лечение.