В МИД Украины отреагировали на отказ суда в Грузии отпустить Саакашвили на лечение
Министерство иностранных дел Украины разочаровано решением Тбилисского городского суда (Грузия), отказавшегося отпустить Михеила Саакашвили на лечение
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Министерство иностранных дел Украины разочаровано решением Тбилисского городского суда отклонить ходатайство защиты гражданина Украины Михеила Саакашвили относительно отсрочки или его освобождения от наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья. Суд не принял во внимание заключение врачей о тяжести заболевания Михеила Саакашвили. Он также отказал в переводе гражданина за границу для лечения", - отметили у Кулебы.
МИД Украины призвал власти Грузии прекратить сводить политические счеты с украинским гражданином и передать его Украине для соблюдения его права на лечение.
- 6 февраля Верховная Рада поддержала обращение в Грузию с призывом о переводе экс-президента этой страны, гражданина Украины Михеила Саакашвили на лечение за границу.
- 1 февраля президент Владимир Зеленский показал фотографии Саакашвили, на которых он выглядит, мягко говоря, истощенным. Украинский лидер заявил, что грузинские власти хотят смерти Саакашвили.
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