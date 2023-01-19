В МИД Украины осудили заявление Лаврова, сравнившего россиян с евреями во время Холокоста: "Выдает РФ за жертву"

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Глава МИД РФ сравнил россиян, ведущих захватническую войну, с миллионами евреев, убитыми нацистами во время Холокоста. Оказывается, это не российские ракеты расстреливают жилые дома в Украине, а Запад сформировал коалицию, чтобы решить "российский вопрос", - написал он.

"Мы решительно осуждаем позорное заявление Сергея Лаврова, которое оскорбляет память миллионов жертв Холокоста", - добавил спикер МИД.

Он призвал власти Израиля отреагировать на очередное заявление Лаврова.

"На Нюрнбергском трибунале министр иностранных дел Риббентроп опровергал свое участие в преступлениях нацистов, но это не помогло ему избежать наказания. Равно как и Лавров не избежит наказания, выдавая себя и Россию за жертву", - резюмировал Николенко.

Лавров сравнил русских оккупантов с евреями в годы Холокоста.

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