В МИД Украины осудили заявление Лаврова, сравнившего россиян с евреями во время Холокоста: "Выдает РФ за жертву"
Министерство иностранных дел Украины призывает власти Израиля отреагировать на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, сравнившего российских оккупантов с евреями во время Холокоста
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"Глава МИД РФ сравнил россиян, ведущих захватническую войну, с миллионами евреев, убитыми нацистами во время Холокоста. Оказывается, это не российские ракеты расстреливают жилые дома в Украине, а Запад сформировал коалицию, чтобы решить "российский вопрос", - написал он.
"Мы решительно осуждаем позорное заявление Сергея Лаврова, которое оскорбляет память миллионов жертв Холокоста", - добавил спикер МИД.
Он призвал власти Израиля отреагировать на очередное заявление Лаврова.
"На Нюрнбергском трибунале министр иностранных дел Риббентроп опровергал свое участие в преступлениях нацистов, но это не помогло ему избежать наказания. Равно как и Лавров не избежит наказания, выдавая себя и Россию за жертву", - резюмировал Николенко.
- Лавров сравнил русских оккупантов с евреями в годы Холокоста.
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