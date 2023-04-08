В МИД Украины осудили Крестный ход в Ватикане, где объединили рассказы детей из Украины и РФ

Об этом Николаенко написал в фейсбуке.

"Крестная Хода. Она символизирует победу добра над злом, света над тьмой, веры над унынием. К сожалению, вынуждены констатировать, что нынешняя походка была вновь омрачена попыткой приравнять жертву и агрессора. Мы разочарованы, что Святой Престол не принял во внимание аргументы украинской стороны об оскорбительном характере такого жеста. Совместное участие украинца и россиянина искажает действительность, в которую Россия погрузила украинцев, воплощая против них геноцид. Более того, такой шаг подрывает принципы справедливости и общечеловеческой нравственности, дискредитирует концепцию мира и братства", - пишет Николаенко.

На Крестном шествии в Ватикане были зачитаны тексты: от имени украинского подростка, нашедшего убежище в Италии после оккупации Мариуполя, и парня из РФ - брата военнослужащего, потерявшего жизнь, а его отец и дед пропали без вести.