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В МИД Украины опровергли информацию о намерениях "свергнуть власть Польши"

26 сентября, 2023 вторник
00:58
Война с Россией

МИД Украины опроверг комментарии польских медиа о якобы обещании Германии и Франции обеспечить Киеву быстрое вступление в ЕС в обмен на "свержение" правительства Польши

Об этом Николенко написал в Facebook.

Речь идет о комментариях корреспондентки польского TVP Доминики Чосыч, которые она в понедельник, 25 сентября, опубликовала в Twitter (X).

По словам Чосыч, в Брюсселе "неофициально говорят" об обещании Берлина и Парижа украинским властям скорое вступление в ЕС, "если Киев поможет свергнуть нынешнее польское правительство", потому что "без изменения договоров ЕС не может быть расширен, и именно Польша блокирует эти изменения ".

"Указанная информация не соответствует действительности. Категорически отвергаем такие инсинуации. Украинская сторона никаких таких предложений не получала, намерений вмешиваться во внутренние дела Польши не было и нет", - отметил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он подчеркнул, что Украина "высоко ценит поддержку Польши в отражении российской агрессии, поддержке нашего пути к членству в ЕС и НАТО. Также благодарны полякам, которые проявляют солидарность с украинцами".

В украинском МИД убеждены в безуспешности усилия "вбить клин в высокий уровень уважения и сотрудничества наших народов".

Николенко призвал польских друзей не подвергаться попыткам провокаций, работать вместе для эффективного противодействия общим вызовам.

Запрет на импорт агропродукции из Украины и обострение отношений с Польшей

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке. В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмигаль призвал отдельные государства-члены ЕС воздержаться от неправомерных односторонних ограничений украинской агропродукции.

В то же время, заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка сказал , что переговоры по сельскому хозяйству перешли в агрессию со стороны Польши и намеки на влияние при вступлении Украины в ЕС.

Вскоре Шмигаль проинформировал , что Украина подаст иск в ВТО и может в ответ запретить импорт товаров из Польши, Венгрии и Словакии. Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал действия Украины относительно польского эмбарго на украинское зерно и заявил, что он и его правительство будут защищать интересы польских фермеров.

20 сентября посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши из-за заявлений Зеленского о том, что блокирование экспорта зерна некоторыми странами на руку РФ.

Премьер Моравецкий заявил , что Польша больше не передает оружие для Украины. Анджей Дуда отреагировал на эти слова и сказал, что они были интерпретированы наихудшим образом и вырваны из контекста.

Также президент Польши сказал , что не верит, что мелкий спор между Украиной и его страной относительно украинского агроимпорта может перечеркнуть все достижения польско-украинских отношений и добавил , что его страна подготовила транзитные коридоры, которыми Украина сможет экспортировать свое зерно нуждающимся странам. Однако Варшава не отменяет своего запрета на продажу агропродукции.

Польша
Вступление в ЕС
гибридная война
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