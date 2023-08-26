В МИД Украины назвали неприемлемыми намерения 5 стран ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В МИД отметили, что такие намерения стран не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам Единого рынка ЕС.

"Считаем категорически неприемлемым продление торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины после того, как 15 сентября закончится действие запрета Европейской Комиссии. Вызывают полное непонимание и намерения добавить в перечень запрещенных к импорту товаров и другие категории украинской продукции", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали лидеров ЕС и причастные страны, часть которых получила дополнительное финансирование сектора из европейского бюджета, найти на основе законодательства Евросоюза и Соглашения об ассоциации "сбалансированное решение".

Что известно о запрете на импорт зерна

Еврокомиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Первоначально запрет был введен до 5 июня. Однако 12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

24 августа стало известно, что Венгрия просит ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна. Позже министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил, что страна потребует от Евросоюза продлить запрет на импорт зерна из Украины, а в случае отказа – введет свои ограничения. По его словам, такие намерения также у Словакии, Болгарии, Румынии и Венгрии.