В МИД Турции рассчитывают, что "зерновое соглашение" удастся продлить минимум на 2 месяца
Действие "зерновой инициативы" по экспорту украинской агропродукции по Черному морю могут продлить по меньшей мере на 2 месяца
Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, цитирует CNN Türk.
"Фактически продление ("зернового соглашения" – ред.) было сделано на 2 месяца. Я думаю, что мы можем получить результаты, продлив по меньшей мере еще на 2 месяца. Думаю, мы сможем это реализовать", - заверил министр.
Чавушоглу побывал с визитом в Москве, где встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По словам турецкого министра, в ходе переговоров особое внимание они уделили ситуации в Украине и "зерновой инициативе".
- Напомним, в Стамбуле на 10-11 мая запланированы переговоры по работе "зернового коридора" по экспорту агропродукции из Украины.
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