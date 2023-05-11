Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, цитирует CNN Türk.

"Фактически продление ("зернового соглашения" – ред.) было сделано на 2 месяца. Я думаю, что мы можем получить результаты, продлив по меньшей мере еще на 2 месяца. Думаю, мы сможем это реализовать", - заверил министр.

Чавушоглу побывал с визитом в Москве, где встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По словам турецкого министра, в ходе переговоров особое внимание они уделили ситуации в Украине и "зерновой инициативе".