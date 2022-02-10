В МИД Турции назвали ситуацию вблизи границы Украины серьезной, но "не такой ужасной, как подает Запад"

Об этом пишет Anadolu .



"Ситуация не так ужасна, как ее пытаются подать на Западе, но и серьезная", - заметил Мевлют Чавушоглу.



Он отметил, что на этом этапе важны шаги для снижения уровня эскалации и формирования атмосферы доверия.



"Турция как страна, которая имеет хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией, выступает против нового витка противостояния в регионе, где и так много конфликтов. Мы делаем шаги по деэскалации ситуации. Контакты со сторонами продолжаются", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее Турция призвала Украину и РФ снизить напряженность на общей границе.

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