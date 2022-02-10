В МИД Турции назвали ситуацию вблизи границы Украины серьезной, но "не такой ужасной, как подает Запад"
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что ситуация на украинских границах не столь ужасающая, как подает Запад, однако серьезная
Об этом пишет Anadolu .
"Ситуация не так ужасна, как ее пытаются подать на Западе, но и серьезная", - заметил Мевлют Чавушоглу.
Он отметил, что на этом этапе важны шаги для снижения уровня эскалации и формирования атмосферы доверия.
"Турция как страна, которая имеет хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией, выступает против нового витка противостояния в регионе, где и так много конфликтов. Мы делаем шаги по деэскалации ситуации. Контакты со сторонами продолжаются", - подчеркнул министр.
- Напомним, ранее Турция призвала Украину и РФ снизить напряженность на общей границе.
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