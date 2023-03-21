Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В МИД Тайваня раскритиковали "мирный план" Китая по войне в Украине: мы не идиоты, оба автократа должны прекратить агрессию

В МИД Тайваня раскритиковали "мирный план" Китая по войне в Украине: мы не идиоты, оба автократа должны прекратить агрессию

21 мартa, 2023 вторник
09:26
Мир

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву раскритиковал попытки Китая представить себя как "миротворца" для окончания войны в Украине, в то время как "угрожает войной" Тайбэю

Об этом сообщает CNN.

"Китай угрожает войной против Тайваня и других, но хочет предложить "мирный план" России, которая инициировала войну против Украины. Мы не идиоты. Хотите мира? Оба автократа должны немедленно прекратить свои угрозы, агрессию и экспансионизм", - подчеркнул Джозеф Ву.

Издание отмечает, что в своем заявлении он прямо намекает на китайского лидера Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина, когда лидер КНР совершает трехдневную поездку в Москву, которую Пекин к тому же называет "путешествием мира".

  • Ранее Китай опубликовал документ с позицией по "политическому урегулированию" войны России против Украины.
  • В понедельник, 20 марта, в Москве прошла неформальная встреча лидера Китая Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным. Она продолжалась 4,5 часа. Официальная встреча состоится 21 марта.
  • По данным Xinhua, лидер Китая Си Цзиньпин на встрече в Кремле с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что "конфликты должны решаться путем диалога и переговоров", а Китай и дальше будет "играть конструктивную роль в урегулировании украинского вопроса" .
  • Аналитики ISW отметили, что Си Цзиньпин не будет оказывать Путину поддержку, которая необходима РФ для войны против Украины.
Китай
Тайвань
война с Россией
Читайте также:
У Львові вимагали відставки міністра освіти Шкарлета
18 мартa, 2023 суббота
Стефанчук показал заявление на увольнение от Шкарлета, где тот написал свою фамилию с ошибкой
Олександр Усик
18 мартa, 2023 суббота
"Довольно!": Усик выдвинул встречный ультиматум из-за новых требований Фьюри
Києво-Печерська Лавра
19 мартa, 2023 воскресенье
Монахи Московского патриархата получили инструкции на случай принудительного выселения из Лавры, - СМИ
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.29
    Покупка 38.29
    Продажа 39.04
  • EUR
    Покупка 40.34
    Продажа 41.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
21 мартa
10:07
Убегал от ответственности и наступил на российскую мину: перед судом предстанет экс-полицейский из Изюма, работавший на оккупантов
10:05
OPINION
Сергей Фурса
Имитация силы. "Дерзкий в подворотне" - любимая игра Путина
10:02
Шольц о войне РФ в Украине: должны готовиться к факту, что это займет длительное время
09:42
Холифилд назвал тяжеловеса с самым мощным ударом
09:40
Молдова возобновила закупку российского газа
09:22
Взрывы в Джанкое: оккупационные власти ввели режим ЧС в городе
09:21
Путин подписал указ об амнистии вагнеровцев, полгода отвоевавших против Украины, - разведка Британии
09:13
Эксклюзив
Россияне используют более 20 тыс. боеприпасов каждый день по всей линии фронта, - военнослужащий ВСУ Войтко
09:02
Совбез ООН
Россия созывает заседание Совбеза ООН по депортации украинских детей, чтобы оправдать Путина, - AP
08:48
Россияне утром нанесли более 20 ударов по приграничному селу на Харьковщине, повреждены линии электропередачи
08:42
Обновлено
Фумио Кисида
Премьер Японии Кисида прибыл в Украину, - СМИ
08:24
За прошедшие сутки россияне ранили 3 и убили 2 жителей Бахмута и Авдеевки
08:15
Инфографика
Около 960 военных, 15 танков и 7 беспилотников: что потеряла РФ за сутки в Украине
08:09
Непобедимый украинец объявил о бое с боксером, "нокаутировавшим" Усика
08:05
Эксклюзив
Герои Украины. Работала под шквальным огнем: связистка Вита
08:05
OPINION
Си Цзиньпин и начало "китаизации" России
07:48
За сутки враг 66 раз обстрелял Херсонщину: один человек погиб, семеро ранены
07:33
МИД РФ
В МИД России назвали условия для прекращения войны против Украины
07:23
Захватчики заставляют жителей временно оккупированных территорий писать отказ от украинского гражданства, - ЦНС
07:04
Украина объявила о бойкоте турниров с участием российских и белорусских фехтовальщиков
06:50
Силы обороны отразили более 120 атак и поразили районы скопления вражеских войск
06:31
Bloomberg узнал подробности предполагаемого задержания Трампа
06:08
Си Цзиньпин во время встречи с Путиным: Китай и дальше будет играть конструктивную роль в урегулировании украинского вопроса, - Xinhua
05:41
Укрпочта с апреля снижает тарифы на отправки в Германию
05:11
Россияне активизируют усилия, чтобы добиться хоть каких-либо успехов перед потерей инициативы на фронте, - ISW
04:43
минкульт
Минкульт уведомил дополнительные требования для выезда за границу мужчин-артистов
04:15
Китай не будет оказывать Путину поддержку для преодоления неудач в Украине - ISW
03:37
Матеуш Моравецкий
Глава правительства Польши выступил за конфискацию активов РФ в пользу Украины
03:09
Оппозиция во Франции требовала отставки правительства из-за пенсионной реформы: парламент дважды проголосовал против
02:42
ВСУ готовят наступление под Бахмутом, чтобы окружить вагнеровцев: Пригожин просит помощи в письме Шойгу
02:15
Мобилизированные россияне бегут с позиций: их останавливают только заградительные отряды, - ГУР
01:48
В ЕС на 3,5 млрд евро увеличат фонд для закупки оружия Украине
01:21
В Минобороны назвали имена командиров обороны Бахмута
01:18
Фильм Ирины Цилык "Я и Феликс" покажут в Гааге на Международном кинофестивале
00:54
Более 40 стран выделят почти $5 млн на работу Международного уголовного суда в Украине
00:52
Обновлено
Восемь танков Leopard 2 от Норвегии прибыли в Украину
00:32
Путин хотел меньше НАТО в Европе, но граница РФ с Альянсом увеличится вдвое, – Столтенберг
00:27
Польша ЕС
Польша и еще несколько стран не подписались под планом ЕС по снабжению боеприпасами в Украину
2023, понедельник
20 мартa
23:56
Байден подписал закон о рассекречивании данных о происхождении COVID-19
23:54
Молдова
Вицепремьер Молдовы: заявление о "предотвращении теракта" в Приднестровье может быть планом РФ по дестабилизации
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV