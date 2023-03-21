В МИД Тайваня раскритиковали "мирный план" Китая по войне в Украине: мы не идиоты, оба автократа должны прекратить агрессию
Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву раскритиковал попытки Китая представить себя как "миротворца" для окончания войны в Украине, в то время как "угрожает войной" Тайбэю
Об этом сообщает CNN.
"Китай угрожает войной против Тайваня и других, но хочет предложить "мирный план" России, которая инициировала войну против Украины. Мы не идиоты. Хотите мира? Оба автократа должны немедленно прекратить свои угрозы, агрессию и экспансионизм", - подчеркнул Джозеф Ву.
Издание отмечает, что в своем заявлении он прямо намекает на китайского лидера Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина, когда лидер КНР совершает трехдневную поездку в Москву, которую Пекин к тому же называет "путешествием мира".
- Ранее Китай опубликовал документ с позицией по "политическому урегулированию" войны России против Украины.
- В понедельник, 20 марта, в Москве прошла неформальная встреча лидера Китая Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным. Она продолжалась 4,5 часа. Официальная встреча состоится 21 марта.
- По данным Xinhua, лидер Китая Си Цзиньпин на встрече в Кремле с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что "конфликты должны решаться путем диалога и переговоров", а Китай и дальше будет "играть конструктивную роль в урегулировании украинского вопроса" .
- Аналитики ISW отметили, что Си Цзиньпин не будет оказывать Путину поддержку, которая необходима РФ для войны против Украины.
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