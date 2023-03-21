Об этом сообщает CNN.

"Китай угрожает войной против Тайваня и других, но хочет предложить "мирный план" России, которая инициировала войну против Украины. Мы не идиоты. Хотите мира? Оба автократа должны немедленно прекратить свои угрозы, агрессию и экспансионизм", - подчеркнул Джозеф Ву.

Издание отмечает, что в своем заявлении он прямо намекает на китайского лидера Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина, когда лидер КНР совершает трехдневную поездку в Москву, которую Пекин к тому же называет "путешествием мира".