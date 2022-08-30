В МИД Сербии сообщили, что никто не требовал от них экстрадиции экс-заместителя главы СБУ генерала Наумова
Глава ведомства опроверг его вероятные непубличные договоренности с секретарем Совбеза России о возможном получении Наумовым убежища в России в обмен на показания против президента Украины Владимира Зеленского
Об этом идет речь на официальном сайте МИД Сербии.
Александар Вулин сообщил, что "ни Россия, ни Украина" не требовали экстрадиции бывшего высокопоставленного чиновника СБУ Андрея Наумова, задержанного в Сербии 7 июня.
Он отрицал его вероятные непубличные договоренности с секретарем Совета безопасности России по поводу возможного получения Наумовым убежища в России в обмен на показания против президента Украины Владимира Зеленского, о которых писало издание The Insider.
Радио Свобода напомнило , что ранее проект "Схемы" сообщал о выезде экс-чиновника СБУ за границу накануне полномасштабного вторжения России в Украину и расследования вероятной передачи данных по ЧАЭС российским спецслужбам. В Сербии Андрею Наумову продлили срок содержания под стражей на три месяца, сообщили журналистам Балканской службы Радио Свобода в Высшем суде города Ниш.
30 августа издание The Insider со ссылкой на источники опубликовало информацию, что Андрей Наумов может получить убежище в России в обмен на показания против президента Украины Владимира Зеленского. В частности, сообщалось, что во время визита в Москву на прошлой неделе министр внутренних дел Сербии Александар Вулин вроде бы обсуждал с секретарем совета безопасности России Николаем Патрушевым "возможность экстрадиции украинского разведчика Андрея Наумова в Москву".
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