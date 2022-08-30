Об этом идет речь на официальном сайте МИД Сербии.

Александар Вулин сообщил, что "ни Россия, ни Украина" не требовали экстрадиции бывшего высокопоставленного чиновника СБУ Андрея Наумова, задержанного в Сербии 7 июня.

Он отрицал его вероятные непубличные договоренности с секретарем Совета безопасности России по поводу возможного получения Наумовым убежища в России в обмен на показания против президента Украины Владимира Зеленского, о которых писало издание The Insider.

Радио Свобода напомнило , что ранее проект "Схемы" сообщал о выезде экс-чиновника СБУ за границу накануне полномасштабного вторжения России в Украину и расследования вероятной передачи данных по ЧАЭС российским спецслужбам. В Сербии Андрею Наумову продлили срок содержания под стражей на три месяца, сообщили журналистам Балканской службы Радио Свобода в Высшем суде города Ниш.

30 августа издание The Insider со ссылкой на источники опубликовало информацию, что Андрей Наумов может получить убежище в России в обмен на показания против президента Украины Владимира Зеленского. В частности, сообщалось, что во время визита в Москву на прошлой неделе министр внутренних дел Сербии Александар Вулин вроде бы обсуждал с секретарем совета безопасности России Николаем Патрушевым "возможность экстрадиции украинского разведчика Андрея Наумова в Москву".

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