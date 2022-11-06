В МИД Румынии отреагировали на заявление Путина о посягательстве Бухареста на территорию Украины
Министерство иностранных дел Румынии отвергло обвинения российского диктатора Владимира Путина о территориальных претензиях к Украине
Об этом сообщает Agerpres.ro .
МИД Румынии отверг слова Путина в речи 4 ноября о том, что Польша, Румыния и Венгрия стремятся "вернуть территории Украины, которые после Второй мировой войны отобрал у них Сталин".
В Бухаресте подчеркнули, что подобные заявления неправдиво внушают идею о территориальных претензиях Румынии к Украине.
"Румыния подтверждает свою твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - заявили в МИД Румынии.
Там также подчеркнули, что развязанная Россией 24 февраля "захватническая война" является "серьезным и грубым нарушением" принципов международного права, в частности суверенитета и территориальной целостности Украины.
- 18 сентября бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга заявил, что Украина должна отдать свои территории России, Венгрии, Польше и Румынии.
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