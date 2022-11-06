Об этом сообщает Agerpres.ro .

МИД Румынии отверг слова Путина в речи 4 ноября о том, что Польша, Румыния и Венгрия стремятся "вернуть территории Украины, которые после Второй мировой войны отобрал у них Сталин".

В Бухаресте подчеркнули, что подобные заявления неправдиво внушают идею о территориальных претензиях Румынии к Украине.

"Румыния подтверждает свою твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - заявили в МИД Румынии.

Там также подчеркнули, что развязанная Россией 24 февраля "захватническая война" является "серьезным и грубым нарушением" принципов международного права, в частности суверенитета и территориальной целостности Украины.

18 сентября бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга заявил, что Украина должна отдать свои территории России, Венгрии, Польше и Румынии.

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