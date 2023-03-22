В МИД России заявили о чрезвычайно высокой вероятности ядерного конфликта
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вероятность ядерного конфликта сейчас выше, чем была последние несколько десятилетий
Об этом он сказал во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай", передают РосСМИ.
"Я не хотел бы погружаться в обсуждение того, высока ли вероятность ядерного конфликта сегодня, но она в любом случае выше всего того, что мы имели в течение последних десятилетий", - сказал Рябков.
При этом он утверждает, что в ядерной войне победителей не будет.
- 21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила , что страна, кроме танков, предоставит Украине снаряды, содержащие обедненный уран. Глава МИД РФ Лавров, комментируя это решение, сказал, что Великобритания подрывает стабильность по всему миру.
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