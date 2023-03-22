Об этом он сказал во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай", передают РосСМИ.

"Я не хотел бы погружаться в обсуждение того, высока ли вероятность ядерного конфликта сегодня, но она в любом случае выше всего того, что мы имели в течение последних десятилетий", - сказал Рябков.

При этом он утверждает, что в ядерной войне победителей не будет.