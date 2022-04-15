В МИД России заявили, что Швеция и Финляндия "должны понимать последствия вступления в НАТО"
Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может привести к негативным последствиям
Об этом говорится в его заявлении.
По словам Захаровой, вступление Швеции и Финляндии в НАТО приведет к нестабильности на севере Европы.
"Зачем нашим финляндским и шведским соседям по Балтийскому региону превращаться в новый рубеж противостояния блока НАТО с Россией – неясно. Отрицательные последствия для мира и стабильности на севере Европы очевидны", – говорится в сообщении.
Захарова подчеркнула, что выбор – за властями Швеции и Финляндии, но страны "должны понимать и последствия такого шага для двусторонних отношений и в целом европейской архитектуры безопасности". Также представитель МИД России уверена, что членство Швеции и Финляндии в НАТО не будет укреплять международный престиж стран, наоборот, они даже станут "натовской передовой" и "откажутся от части суверенитета при выработке решений в сфере обороны и внешней политике".
- Напомним, правительства Финляндии и Швеции намерены присоединиться к НАТО уже летом из-за нападения России на Украину.
- Если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Североатлантический союз способен очень быстро принять их.
- Министр по европейским делам Финляндии Тютти Туппурайнен заявила , что весьма вероятно, что Финляндия вступит в НАТО.
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