В МИД России заявили, что Швеция и Финляндия "должны понимать последствия вступления в НАТО"

Об этом говорится в его заявлении.



По словам Захаровой, вступление Швеции и Финляндии в НАТО приведет к нестабильности на севере Европы.

"Зачем нашим финляндским и шведским соседям по Балтийскому региону превращаться в новый рубеж противостояния блока НАТО с Россией – неясно. Отрицательные последствия для мира и стабильности на севере Европы очевидны", – говорится в сообщении.

Захарова подчеркнула, что выбор – за властями Швеции и Финляндии, но страны "должны понимать и последствия такого шага для двусторонних отношений и в целом европейской архитектуры безопасности". Также представитель МИД России уверена, что членство Швеции и Финляндии в НАТО не будет укреплять международный престиж стран, наоборот, они даже станут "натовской передовой" и "откажутся от части суверенитета при выработке решений в сфере обороны и внешней политике".

Напомним, правительства Финляндии и Швеции намерены присоединиться к НАТО уже летом из-за нападения России на Украину.

Если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Североатлантический союз способен очень быстро принять их.

Министр по европейским делам Финляндии Тютти Туппурайнен заявила , что весьма вероятно, что Финляндия вступит в НАТО.