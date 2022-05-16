Об этом сообщают российские СМИ.

"В какой форме мы будем обеспечивать свою безопасность после изменения этой общей натовской конфигурации, вопрос отдельный. Это будет зависеть от того, что в практическом плане станет следствием ожидаемого присоединения Финляндии и Швеции к Альянсу. Никаких иллюзий о том, что мы будем с этим просто мириться, у них не должно быть", – сказал Рябков.

Он добавил, что после вступления обеих стран в НАТО их безопасность не увеличится, а снизится.

"Общий уровень военной напряженности возрастет, предсказуемости в этой сфере станет меньше. Это очередная тяжелая ошибка с дальновидными последствиями", - отметил Рябков.

12 мая Финляндия объявила о намерении вступить в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил обеспокоенность по поводу того, что Швеция и Финляндия могут стать членами военного альянса.

15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО.

Также 15 мая стало известно, что Швеция готовится подать заявку на вступление в НАТО уже во вторник, 17 мая.

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