В МИД России заявили, что Киев планирует "расстреливать" население Донбасса оружием НАТО
Представительница министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Украина планирует применять вооружение НАТО против мирного населения Донбасса
Об этом Мария Захарова сказала на брифинге в четверг, 30 декабря.
Представитель МИД РФ прокомментировал слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, что Украина ведет переговоры с Германией о возобновлении закупки оружия через Агентство НАТО по поддержке и поставке.
По ее словам, Киев не намерен идти по пути мирного урегулирования "внутриукраинского конфликта" и "планирует использовать силу" против гражданского населения Донбасса.
"Мне кажется, тут эту тему нельзя оставлять. И надо спросить у стран-членов НАТО, понимают ли они, что из их оружия и с их помощью киевский режим будет расстреливать мирное население Украины? Можно спросить также и представителей Украины, на какое сотрудничество с НАТО они рассчитывают? На то, которое пойдет в русле уничтожение населения Украины? Ничего другого им пока не предлагают", - заявила Захарова.
Также представитель министерства отметила, будто НАТО "накачивает оружием" Украину, и это происходит вопреки Минским договоренностям.
- Напомним, посвященное ситуации вокруг Украины заседание Совета Россия-НАТО может состояться 12 января 2022 года.
- Представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО "является вопросом жизни и смерти для России".
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