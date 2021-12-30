В МИД России заявили, что Киев планирует "расстреливать" население Донбасса оружием НАТО

Об этом Мария Захарова сказала на брифинге в четверг, 30 декабря.



Представитель МИД РФ прокомментировал слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, что Украина ведет переговоры с Германией о возобновлении закупки оружия через Агентство НАТО по поддержке и поставке.



По ее словам, Киев не намерен идти по пути мирного урегулирования "внутриукраинского конфликта" и "планирует использовать силу" против гражданского населения Донбасса.



"Мне кажется, тут эту тему нельзя оставлять. И надо спросить у стран-членов НАТО, понимают ли они, что из их оружия и с их помощью киевский режим будет расстреливать мирное население Украины? Можно спросить также и представителей Украины, на какое сотрудничество с НАТО они рассчитывают? На то, которое пойдет в русле уничтожение населения Украины? Ничего другого им пока не предлагают", - заявила Захарова.



Также представитель министерства отметила, будто НАТО "накачивает оружием" Украину, и это происходит вопреки Минским договоренностям.

Напомним, посвященное ситуации вокруг Украины заседание Совета Россия-НАТО может состояться 12 января 2022 года.

Представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО "является вопросом жизни и смерти для России".