В МИД России угрожают США "прямым столкновением" из-за поставок оружия в Украину
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что поставки ракетных комплексов HIMARS в Украину увеличивают риск "прямого столкновения" России и США
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам Рябкова, решение США предоставить Украине дальнобойные ракетные системы HIMARS увеличивают риск эскалации конфликта между Россией и США в состояние "прямого столкновения".
"Любые поставки продолжающихся вооружений идут поступательно, увеличивают риски такого развития", — сказал Рябков.
Он также расценил содействие американскому правительству Украине как попытку "нанести России стратегическое поражение".
- WSJ 27 мая сообщил, что администрация Джо Байдена уже на этой неделе объявит о предоставлении Украине ракетных систем дальнего радиуса действия.
- В то же время министерство обороны США заявило , что окончательное решение еще не принято.
- В субботу, 28 мая, The New York Times сообщил, что администрация президента США Джо Байдена одобрила поставки Украине РСЗО большого радиуса действия.
- 1 июня Джо Байден заявил, что США передадут Украине ракетные системы для точных ударов внутри страны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.29
Покупка 34.29Продажа 35.44
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.66
- Актуальное
- Важное