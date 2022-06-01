Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Рябкова, решение США предоставить Украине дальнобойные ракетные системы HIMARS увеличивают риск эскалации конфликта между Россией и США в состояние "прямого столкновения".

"Любые поставки продолжающихся вооружений идут поступательно, увеличивают риски такого развития", — сказал Рябков.

Он также расценил содействие американскому правительству Украине как попытку "нанести России стратегическое поражение".

WSJ 27 мая сообщил, что администрация Джо Байдена уже на этой неделе объявит о предоставлении Украине ракетных систем дальнего радиуса действия.

В то же время министерство обороны США заявило , что окончательное решение еще не принято.

В субботу, 28 мая, The New York Times сообщил, что администрация президента США Джо Байдена одобрила поставки Украине РСЗО большого радиуса действия.

1 июня Джо Байден заявил, что США передадут Украине ракетные системы для точных ударов внутри страны.

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