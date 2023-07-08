Об этом заявила представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Решение администрации Байдена о поставках режиму в Киеве кассетных боеприпасов – еще одно вопиющее проявление агрессивного антироссийского курса США, нацеленного на максимальное затягивание конфликта в Украине и войну до "последнего украинца", – говорит она.

По словам Захаровой, речь идет о циничной попытке "продолжить агонию нынешней украинской власти, несмотря на жертвы среди гражданского населения".

Опыт использования кассетных боеприпасов на Ближнем Востоке и в других регионах мира показывает, что их элементы могут долгое время оставаться неразорванными и детонированными уже после завершения боевых действий. Поставляя кассетные боеприпасы, Вашингтон фактически будет соучастником минирования территории и в полной мере разделит ответственность за погибших от взрывов, в том числе российских и украинских детей.

"При этом постоянное расширение военных поставок, призванное, по замыслу американской администрации, максимально "поднять ставки" в конфликте, означает все более глубокое вовлечение США и их сателлитов в боевые действия", - добавила Захарова.

Она призвала международное сообщество не игнорировать эти "очевидные факты" и адекватно отреагировать на них.

Представитель российского МИД считает, что предоставление Украине кассетных боеприпасов - это "жест отчаяния" и он "никаким образом не повлияет на ход" захватнической войны России.

Следует отметить, что российские войска с начала полномасштабного вторжения в Украину активно используют кассетные боеприпасы, убивая население и разрушая территории.

Что известно о кассетных боеприпасах в Украине

В декабре 2022 Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их предоставлять.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос к США по поводу кассетных боеприпасов. Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы их переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину. 30 июня стало известно, что США близки к согласованию предоставления Украине кассетных боеприпасов.

6 июля правозащитная организация призвала администрацию Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы из-за опасности для гражданских, которую несет это оружие. А 7 июля против предоставления кассетных боеприпасов выступила Германия.

7 июля против поставок Украине кассетных боеприпасов выступил Офис ООН по правам человека в Женеве. В тот же день США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов.

Боец ВСУ Евгений Иевлев в эфире Эспрессо заявил , что из одного кассетного боеприпаса ВСУ смогут нанести поражение, которое в 5 раз сильнее одного выстрела САУ. Это один из факторов, который будет деморализовать россиян.