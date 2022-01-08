В МИД России резко отреагировали на заявление Блинкена о военных РФ в Казахстане

Об этом идет речь в заявлении МИД РФ.

Таким образом в России отреагировали на слова Блинкена о том, что "россиян очень тяжело заставить уйти" из стран, в которые они пришли.

"Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующее: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным. Только этому учит не недавнее прошлое, а все 300 лет американской государственности", - говорится в заявлении.