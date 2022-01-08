В МИД России резко отреагировали на заявление Блинкена о военных РФ в Казахстане
Министерство иностранных дел России назвало заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о военном контингенте ОДКБ в Казахстане хамским
Об этом идет речь в заявлении МИД РФ.
Таким образом в России отреагировали на слова Блинкена о том, что "россиян очень тяжело заставить уйти" из стран, в которые они пришли.
"Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующее: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным. Только этому учит не недавнее прошлое, а все 300 лет американской государственности", - говорится в заявлении.
- Напомним, 8 января Энтони Блинкен заявил, что у Соединенных Штатов есть вопросы по размещению в Казахстане контингента Организации договора о коллективной безопасности, состоящего преимущественно из российских военных.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.36
Покупка 27.36Продажа 27.65
-
EUR
Покупка 30.77Продажа 31.28
- Актуальное
- Важное