Об этом сообщают российские СМИ.

"Классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы, естественно, уже говорили, что мы будем готовы к таким переговорам. Но только к переговорам без предварительных условий, переговоров на основе существующей реальности переговоров с учетом тех целей, которые были озвучены нами публично", - сказал Вершинин.

Он также обвинил Украину в том, что она вышла из переговорного процесса, который начался весной 2022 года в Минске и Стамбуле.

"Переговоры уже были, вы помните Минск, помните Стамбул. И вы помните то, что они были прерваны украинской стороной, но вы знаете хорошо, что решение принимается не в Киеве, решение принимается в других столицах, прежде всего в Вашингтоне, в Брюсселе", - рассказал Вершинин.