В МИД России рассказали, на каких условиях готовы начать переговоры с Украиной
Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва готова начать переговоры с Украиной "на основе существующей в настоящее время реальности"
Об этом сообщают российские СМИ.
"Классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы, естественно, уже говорили, что мы будем готовы к таким переговорам. Но только к переговорам без предварительных условий, переговоров на основе существующей реальности переговоров с учетом тех целей, которые были озвучены нами публично", - сказал Вершинин.
Он также обвинил Украину в том, что она вышла из переговорного процесса, который начался весной 2022 года в Минске и Стамбуле.
"Переговоры уже были, вы помните Минск, помните Стамбул. И вы помните то, что они были прерваны украинской стороной, но вы знаете хорошо, что решение принимается не в Киеве, решение принимается в других столицах, прежде всего в Вашингтоне, в Брюсселе", - рассказал Вершинин.
- 26 января Владимир Зеленский заявил, что может вернуться за стол переговоров с РФ только после вывода войск и признания Москвой ошибок.
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