Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Рябкова, Россия допускает ядерное реагирование в ответ на агрессию с применением оружия массового поражения и даже обычных вооружений.

"Россия гипотетически допускает ядерное реагирование в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения против самой страны или ее союзников. Также ядерное оружие может применяться в ответ на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства. Применение Россией ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение – для самообороны в чрезвычайных обстоятельствах", – сказал Рябков.

По его словам, действия стран НАТО могут привести к дальнейшей эскалации в Украине и прямому столкновению ядерных государств.

"Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших красных линий и вовлечение в противостояние с Россией в Украине с балансировкой на грани прямого вооруженного конфликта чрезвычайно рискован. Очевидно, что это может привести к дальнейшей эскалации вплоть до военного столкновения ядерных государств с тяжелыми последствиями", - предупредил Рябков.

16 августа посольство РФ в США предупредило о риске военного столкновения двух ядерных государств из-за помощи Вашингтона Украине.

Сразу после этого министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что Москва не намерена применять против Украины тактическое ядерное оружие.

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