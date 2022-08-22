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В МИД России пригрозили НАТО столкновением ядерных государств с тяжелыми последствиями

22 августа, 2022 понедельник
10:55
война с Россией

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что применение ядерного оружия возможно даже в ответ на агрессию против РФ с использованием обычного вооружения

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Рябкова, Россия допускает ядерное реагирование в ответ на агрессию с применением оружия массового поражения и даже обычных вооружений.

"Россия гипотетически допускает ядерное реагирование в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения против самой страны или ее союзников. Также ядерное оружие может применяться в ответ на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства. Применение Россией ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение – для самообороны в чрезвычайных обстоятельствах", – сказал Рябков.

По его словам, действия стран НАТО могут привести к дальнейшей эскалации в Украине и прямому столкновению ядерных государств.

"Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших красных линий и вовлечение в противостояние с Россией в Украине с балансировкой на грани прямого вооруженного конфликта чрезвычайно рискован. Очевидно, что это может привести к дальнейшей эскалации вплоть до военного столкновения ядерных государств с тяжелыми последствиями", - предупредил Рябков.

  • 16 августа посольство РФ в США предупредило о риске военного столкновения двух ядерных государств из-за помощи Вашингтона Украине.
  • Сразу после этого министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что Москва не намерена применять против Украины тактическое ядерное оружие.

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