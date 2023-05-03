Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщают российские СМИ.

Таким образом она отреагировала на соглашение между Хельсинки и Вашингтоном о расположении в Финляндии американской военных техники.

"Мы подтверждаем, что Российская Федерация будет вынуждена принять ответные меры как военно-технического, так и другого характера для устранения угроз нашей национальной безопасности, возникающих в этой связи", - сказала Захарова.

Она добавила, что конкретные шаги будут зависеть от размещения на территории Финляндии военной инфраструктуры и ударных систем вооружений НАТО. Также Захарова предупредила, что с расположением военных баз США Финляндия якобы теряет свой суверенитет.

"Как в самой Финляндии, так и в НАТО должны отдавать себе отчет, что накачка севера Европы войсками ведет только к росту военно-политического напряжения уже и в этом регионе", - отметила Захарова.