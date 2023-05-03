В МИД России пригрозили Финляндии "военно-техническими мероприятиями", в случае появления баз США на ее территории
Россия пообещала должным образом отреагировать на возможное расположение на территории Финляндии военных баз США
Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщают российские СМИ.
Таким образом она отреагировала на соглашение между Хельсинки и Вашингтоном о расположении в Финляндии американской военных техники.
"Мы подтверждаем, что Российская Федерация будет вынуждена принять ответные меры как военно-технического, так и другого характера для устранения угроз нашей национальной безопасности, возникающих в этой связи", - сказала Захарова.
Она добавила, что конкретные шаги будут зависеть от размещения на территории Финляндии военной инфраструктуры и ударных систем вооружений НАТО. Также Захарова предупредила, что с расположением военных баз США Финляндия якобы теряет свой суверенитет.
"Как в самой Финляндии, так и в НАТО должны отдавать себе отчет, что накачка севера Европы войсками ведет только к росту военно-политического напряжения уже и в этом регионе", - отметила Захарова.
- 2 мая Вашингтон и Хельсинки договорились о размещении в Финляндии военных баз США и совместных учениях.
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