В МИД России назвали условия для прекращения войны против Украины
РФ требует для прекращения войны остановить поставки западного оружия, признать временно оккупированных территорий российскими и подтвердить внеблоковый статус Украины
Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России.
"Всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование "конфликта" возможно только посредством прекращения боевых действий и поставок западных вооружений, признания новых территориальных реалий, демилитаризации и денацификации Украины, подтверждения ее нейтрального и внеблокового статуса", - перечислили в МИД РФ.
В Москве также требуют отмены санкций, отзыва судебных исков против России и восстановления статуса русского языка.
"К сожалению, ничего похожего на страну Запада, претендующих на роль посредников, не предлагают", - отметили в МИД и заявили, что выступают против посредничества в урегулировании США, Великобритании, Франции и Германии.
"Все упомянутые четыре страны сами являются участниками продолжающегося на территории Украины "конфликта" с Россией. Они ввели незаконные санкции против России, заблокировали ее зарубежные активы, требуют создания трибунала для наказания российского руководства. Эти страны поддерживают "псевдомирные" инициативы Зеленского, которые являются оторванными от реалий", – объяснили в МИД РФ.
- 23 февраля замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что переговоры с Украиной могут состояться , если страны Запада и власть в Киеве составят оружие и прекратят "обстрелы российских городов".
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