В МИД России назвали условия для прекращения войны против Украины

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

"Всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование "конфликта" возможно только посредством прекращения боевых действий и поставок западных вооружений, признания новых территориальных реалий, демилитаризации и денацификации Украины, подтверждения ее нейтрального и внеблокового статуса", - перечислили в МИД РФ.

В Москве также требуют отмены санкций, отзыва судебных исков против России и восстановления статуса русского языка.

"К сожалению, ничего похожего на страну Запада, претендующих на роль посредников, не предлагают", - отметили в МИД и заявили, что выступают против посредничества в урегулировании США, Великобритании, Франции и Германии.

"Все упомянутые четыре страны сами являются участниками продолжающегося на территории Украины "конфликта" с Россией. Они ввели незаконные санкции против России, заблокировали ее зарубежные активы, требуют создания трибунала для наказания российского руководства. Эти страны поддерживают "псевдомирные" инициативы Зеленского, которые являются оторванными от реалий", – объяснили в МИД РФ.