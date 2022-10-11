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В МИД России назвали четыре основания для применения ядерного оружия

11 октября, 2022 вторник
08:26
война с Россией Сергей Рябков

Министерство иностранных дел РФ перечислило условия, при которых якобы возможно применение ядерного оружия

Об этом сообщают российские СМИ.

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заверил, что Москва никому не угрожает ядерным ударом, но в то же время назвал четыре основания, по которым РФ может применить оружие массового уничтожения.

По его словам, Россия может применить ядерное оружие при поступлении информации о старте баллистических ракет в ее сторону или сторону союзников. При применении ядерного или других видов оружия массового поражения против РФ и союзников. Если противник ударит по критически важным государственным или военным объектам, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил. Также Москва может применить ядерное оружие "если агрессия против страны ставит под угрозу существование государства".

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Россия
ядерное оружие
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